В Самарской области построят музей Гакиля Сагирова

В татарском селе Старое Фейзуллово Кошкинского района Самарской области началось строительство музея поэта и художника Гакиля Сагирова (1938-2009). Строительство музея ведётся на средства гранта, который выиграла местная татарская общественная организация на целевой Проект по строительству дома-музея Гакиля Сагирова. Работы планируют закончить к лету 2021 года.

Гакиль Шарифуллович Сагиров – поэт и художник. Трагична и в то же время прекрасна его жизнь. С 15 лет он был прикован к постели из-за тяжелой болезни. Парализованный Гакиль научился рисовать, зажав карандаш зубами, преодолевая адские боли и страдания. Вместе с карандашом юноша освоил науку, непосильную для многих зрелых и сильных: не невольником, жить – Человеком Творящим. Им написаны десятки графических картин, поражающих любовью к жизни, к родной природе.

Этой же страстной любовью пронизаны его стихотворения. Изданы его стихотворные сборники: «Свежий ветер» (на тат.яз. Казань, 1970), «Подсолнухи» (на тат.яз. Казань, 1983), «Неповторимая мелодия» (на тат. яз. Казань, 1994), «Неповторимая мелодия» (на тат. и рус. яз. Самара: Самарский Дом печати, 1999. Тир. 1500 экз.), «Два солнца» (на тат. Языке. Ульяновск: Изд-во «Симбирская книга», 2000. Тир.1000 экз.). За некоторые из них поэт был удостоен высоких литературных премий Республики Татарстан. Гакиль Сагиров несколько раз татарской общественностью Самарской и Ульяновской области был признан “Человеком года”.

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