В Санкт-Петербурге дали выстрел из пушки в честь Дня Татарстана и 100-летия ТАССР

Татары Санкт-Петербурга поздравили Татарстан и его жителей с Днем республики и со столетием ТАССР выстрелом из пушки из Петропавловской крепости. Об этом рассказал на своей странице в Facebook Постоянный представитель РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валуллин.

«По инициативе постоянного представительства РТ сегодня ровно в 12.00 по доброй питерской традиции был произведен выстрел из Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга в честь 100-летия Татарской АССР», — написал в посте Валиуллин.

Залп дали ветеран-татарин, житель блокадного Ленинграда, известный писатель Рахим Теляшов, автор многих книг по истории татар Санкт-Петербурга Альмира Тагирджанова и меценат Шамиль Алюшев.

tatar-inform.ru