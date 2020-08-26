В Санкт-Петербурге и Ленинградской области почтили память Мусы Джалиля

25 августа 2020 года исполнилось 76 лет со дня гибели Мусы Джалиля. В этот день состоялся день памяти поэта-героя. Соблюдая санитарно-эпидемиологическую обстановку, в сквере дома 18 по Гаванской улице г. Санкт-Петербурга и в сквере на проспекте Ленина г. Тосно состоялось традиционное возложение цветов к памятнику Мусы Джалиля. Мероприятие организованно Постоянным представительством Республики Татарстан совместно с общественными организациями региона в рамках Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Началось мероприятие с минуты молчания. Далее прозвучали памятные слова и стихи Мусы Джалиля. В завершении память поэта-героя почтили возложением цветов представители Админстрации районов города и области, поэты и татарская общественность.

Великий татарский поэт Муса Джалиль в феврале 1942 года в звании политрука был направлен на Волховский фронт, где работал в редакции газеты «Отвага». На фронте, тяжело раненный, попал в плен, где вместе с единомышленниками создал подпольную группу сопротивления фашизму, которая готовила побег из плена. Первый же батальон, сформированный на территории Польши из пленных татар, перешёл 23 февраля 1943 года на сторону партизан в Белоруссии.

Подвиг Мусы Джалиля и его соратников – пример верности воинской присяги и гражданского долга. В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 1957 году Муса Джалиль был удостоен звания лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь», написанных в неволе.

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