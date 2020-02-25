В Санкт-Петербурге издана новая книга татарского краеведа Альмирой Тагирджановой

Сегодня, Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с историком и краеведом Альмирой Тагирджановой. На этой неделе вышел из печати ее новый путеводитель «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу».

Этот путеводитель является итогом ее многолетней работы и продолжением ранее изданных ее трудов по истории татар Санкт-Петербурга. Книга издана за счет средств татарских меценатов города и при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан.

Путеводитель о городе и горожанах содержит краткую историческую справку, очерк по истории татаро-мусульманской общины, разработанные автором пешеходные маршруты с информацией о часах работы музеев и прогулку по набережным рек и каналов с включением фрагментов темы «Татары в Петербурге».

Путеводитель «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу» создан для широкого круга горожан и гостей города разных национальностей и вероисповеданий, в помощь школьникам, студентам, учителям и экскурсоводам, интересующимся многоликой историей Санкт-Петербурга, его прошлым и настоящим.

Во время встречи обсудили проведение презентации путеводителя в г. Казани и Санкт-Петербурге. Книга дает возможность самостоятельно познакомиться с достопримечательностями бывшей столицы Российской империи.

tatspb.tatarstan.ru