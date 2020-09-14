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В Санкт-Петербурге обсудили экскурсионную программу «Сабантуй в Петербурге»

В Санкт-Петербурге обсудили экскурсионную программу «Сабантуй в Петербурге»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 14.09.2020 0 3

Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин провёл встречу с представителем туристической компанией «Бюро авторских путешествий» Эльнарой Зейтуллаевой.

«Бюро авторских путешествий» — творческое объединение краеведов, историков, культурологов, археологов, дизайнеров и художников. В компании предлагаются уникальные методики путешествий и эксклюзивные форматы туров: прогулки с ландшафтным дизайнером, экспедиционные туры и авторские экскурсии.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества по организации обзорной экскурсии по площадкам национального праздника Сабантуй в Санкт-Петербурге.

В программу экскурсии войдет освещение происхождения праздника Сабантуй и его место в традиционной культуре татар и башкир, история праздника Сабантуй в Санкт-Петербурге, традиции, обычаи и культурные ценности татар и башкир.

Туристам предлагается возможность непосредственного участия в национальных играх – бег с коромыслом и в мешках, бой горшков вслепую, перетягивание каната, поднятие гири, поиск монеты в чане с катыком. Гости праздника смогут увидеть концертные выступления и познакомиться с татарским фольклором. Осмотр национальной борьбы на поясах куреш. Также по желанию – дегустация традиционных блюд, горячий чай из самовара и сладкие угощения, приобретение ремесленной продукции и национальной атрибутики.

В завершении встречи стороны договорились в дальнейшем заключить соглашение об информационном сотрудничестве между Постпредством Республики Татарстан и «Бюро авторских путешествий».

tatspb.tatarstan.ru

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