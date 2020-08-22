В Санкт-Петербурге обсудили ход мероприятий, посвященных Дням татарской культуры

С 30 августа по 30 сентября 2020 года в городе на Неве пройдут Дни татарской культуры.

В эти дни состоялась встреча заместителя Постоянного представителя РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамира Сабирова с ведущими мероприятий, посвящённых Дням татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по вопросам организации и подготовки Фестиваля и онлайн-концерта.

На встрече стороны обсудили вопросы организации культурных мероприятий. Было принято решение расширить программу Фестиваля и онлайн-концерта включением различных художественных, музыкальных и просветительских мероприятий.

Программа Дней татарской культуры включает: подведение итогов онлайн-конкурса детского рисунка и выставка «Любимый Татарстан»; открытие уголка Мужества и стенда Памяти, посвящённое Герою Советского Союза Мусе Джалилю; возложение цветов к памятнику поэта-героя; открытие художественно-музыкальной выставки казанского художника Полины Илюшкиной «С мольбертом по земному шару» в сопровождении камерного оркестра «Renaissance»; презентация новой книги Рахима Теляшова «татары на берегах Невы» и другие.

Главным событием Фестиваля станет большой онлайн-концерт с участием заслуженных артистов и творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана и других регионов России, который состоится 12 сентября. Также запланированы онлайн-трансляции интервью официальных лиц, татарской интеллигенции, меценатов, известных деятелей культуры и общественности. Завершится эфир обзором проведённых мероприятий, посвящённых 100-летию образования Татарской АССР. Трансляция будет проводиться на YouTube канале «Питер Татар» и социальных сетях.

Основные организаторы мероприятия: Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга.

tatspb.tatarstan.ru