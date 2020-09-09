В Санкт-Петербурге обсудили проект создания Совета татарских учёных Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провёл встречу с доктором экономических наук, профессором Рифадом Исляевым.

Рифад Исляев — заслуженный деятель науки Республики Татарстан, академик Академии гуманитарных наук, лауреат Всероссийского конкурса на разработку проекта Концепции перехода Российской Федерации на модель устойчивого развития, а также разработчик Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года.

Во время встречи обсудили проект создания «Совета татарских учёных Санкт-Петербурга и Ленинградской области» при Постоянном представительстве Республики Татарстан, а также проведение научных мероприятий в рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР.

tatspb.tatarstan.ru