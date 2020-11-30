В Санкт-Петербурге открылась выставка «100-летию Татарской АССР посвящается»

Экспозиция посвящена 100-летию Татарской АССР и является частью познавательно-творческого проекта «Петербург-Казань» Ассоциации татарских творческих деятелей при Постоянном представительстве Республики Татарстан городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом в своем Instagram аккаунте сообщил Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

В рамках этого проекта под руководством Постпредства Республики Татарстан состоялся открытый онлайн-конкурс детского рисунка «Любимый Татарстан», передвижные выставки Ассоциации «100 картин к 100-летию образования ТАССР» в Казани и других городах Татарстана, в Москве и в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербургском Доме национальностей и в Доме Дружбы Ленинградской области открылись персональные выставки Полины Илюшкиной из Казани «С мольбертом по земному шару» и «Мой славный Татарстан» в Постоянном представительстве республики.

Красивым завершением этого выставочного проекта стало открытие в Арт-галерее «Национальный центр» групповой выставки «100-летию Татарской АССР посвящается». Авторы произведений – известные петербургские татарские художники Сания Бахтиярова, Винера Абдуллина и Эльмира Мустафина. В экспозицию вошли скульптурные, живописные, графические произведения и предметы декоративно-прикладного искусства, отражающие национальный колорит, своеобразие и красоту образов татарских женщин, легендарной царицы Сююмбике. Многообразие жанров, представленных на выставке, даст возможность ознакомиться с техническими возможностями профессиональных художников в различных материалах: в бронзе, в живописных и графических приемах и стилистических поисках.