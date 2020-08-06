В Санкт-Петербурге открылась выставка Ларисы Ахмадеевой

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области приняло участие в открытии выставки «Творчество Ларисы Ахмадеевой» в выставочном зале Санкт-Петербургского Союза художников.

На выставке были отмечены интенсивность впечатлений, разнообразие сюжетов, а также утончённый мир художественных образов. Часть работ была создана в течение последних лет во время творческих путешествий по Западной Европе.

Лариса Ахмадеева — известный петербургский художник, член Союза художников Санкт-Петербурга, участвовала в около 100 выставках, персональных и коллективных. Её работы представлены в различных художественных каталогах, журналах «На Невском», «Дом Культуры», «Галерея 21 век», а также в зарубежных журналах и газетах.

Постоянное представительство РТ сотрудничает с Ларисой Ахмадеевой и неоднократно организовывало её выставки. Также в Постоянном представительстве была открыта выставка «Под небом Петербурга», посвящённая 100-летию образования Татарской АССР.

tatspb.tatarstan.ru