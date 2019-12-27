В Санкт-Петербурге открывается «Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья»

28 декабря Российский этнографический музей открывает новую экспозицию «Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья XIX – начала XX веков». Она станет частью регионального раздела экспозиции музея, посвященного культуре народов Поволжья, и важным этапом развития отношений музея с регионами страны.

Уникальные собрания музея XIX – начала XX веков по культуре татар Волго-Уральского региона, многие из которых экспонируются впервые, раскрывают выразительные и своеобразные черты территориальных и этноконфессиональных групп татар, традиции в убранстве жилища, особенности национальных костюмов, хозяйственных занятий, ремесел и промыслов, обрядов и праздников, традиции воспитания детей и образования, религии.

Создатели экспозиции стремились выстроить и актуализировать связи древней истории и современной культуры татарского народа – одного из самых многочисленных народов России, представители которых составляют также и значительную часть населения Санкт-Петербурга. Редкие исторические фотографии из собрания музея, мультимедийный контент по истории татарских коллекций и жизни Татарстана сегодня позволяют передать преемственность традиций и самобытность региона.

Экспозиция создавалась Российским этнографическим музеем при гуманитарной и финансовой поддержке Правительства Республики Татарстан и в тесном сотрудничестве с татарами Санкт-Петербурга.

Адрес: Санкт-Петербург, Инженерная улица 4/1

Музей открыт:

Вторник с 10.00 до 21.00 Касса до 20.00

Среда-суббота с 10.00 до 18.00 Касса до 17.00

Воскресенье с 11.00 до 19.00 Касса до 18.00

Понедельник — музей не работает

ethnomuseum.ru