В Санкт-Петербурге отметил свой юбилей один из самых известных татарских общественных деятелей Шамиль Акбулатов

1 марта свой 80-летний юбилей отпраздновал один из самых известных в Санкт-Петербурге татарских общественных деятелей и меценатов, генеральный директор строительной компании «Инжстрой Санкт-Петербург» Шамиль Акбулатов.

В честь юбилея, за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Республикой Татарстан и Санкт-Петербургом, за значительный вклад в развитие культурных связей и активную благотворительную деятельность Помощник президента Республики Татарстан Камиль Исхаков вручил Шамилю Акбулатову орден «Дуслык».

Также, за значительный вклад в развитие Санкт-Петербурга, многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на процветание города Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил Ш.И. Акбулатова Почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Акбулатов Шамиль Измайлович родился 1 марта 1940 года в Ленинграде. Окончил гидротехнический факультет Ленинградского института водного транспорта (1963). Работал на строительстве Волго-Балтийского канала (1963—1965), прорабом, старшим прорабом УНР-20 треста 106 (1965—1969), главным инженером УНР-394 треста 106 (1969—1970), начальником УНР-394 (1970—1972), главным инженером треста 106 (1972—1975), главный инженер строительного объединения (1975—1981), заведующий отделом строительства и промышленности строительных материалов исполкома Ленсовета (1981—1984), заместитель начальника Главленинградстроя (1984—1989), заместитель председателя Ленстройкомитета — начальник Главинжстроя (1989—1991). При его непосредственном участии разработана концепция застройки жилых кварталов отдельными градостроительными комплексами вместе со школами, детскими дошкольными учреждениями, блоками бытового обслуживания и полным завершением благоустройства.

С 1985 года активно участвует в жизни татарской общественности Санкт-Петербурга, учредитель Межрегиональной культурно-просветительской общественной организации «Татарская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Неоднократно избирался делегатом на съезды Всемирного конгресса татар, был членом Исполкома Всемирного конгресса татар. Постоянный участник Форумов татарских предпринимателей.

Ш.И. Акбулатов является одним из благотворителей Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. Оказывал большую материальную и организационную помощь в ремонте и реставрации Соборной мечети. Приложил много усилий по реставрации и наведению порядка на Волковском мусульманском кладбище. Активно участвует в благотворительной деятельности Татарской общины, помогает ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда, инвалидам. На средства Акбулатова изданы монументальные книги по истории татар.

В 2001 году, Ш.И. Акбулатов был избран председателем Координационного Совета по подготовке и проведению празднования 300-летия города Санкт-Петербурга и 1000-летия г. Казани. Принимал личное участие в работе петербургской делегации в городе Казани по выполнению Соглашения петербургской стороной. Обладая богатым строительным опытом оказывал большую помощь в строительстве метро в г. Казани, в реконструкции улицы Петербургской.

Шамиль Измайлович оказывал благотворительную помощь в создании и открытии в Санкт-Петербурге памятников учёному-этнографу Льву Гумилеву, основателю первой татарской газеты в России «Нур» Атаулле Баязитову, поэту-герою Мусе Джалилю в г. Тосно, Ленинградской области. Является инициатором создания и установки на Левашовском мемориальном кладбище памятного знака «Татарам – жертвам репрессий» — умершим и убитым в тюрьмах Ленинграда и Ленинградской области с сентября 1937 г. по 1955 г. Памятник был изготовлен и открыт на средства Акбулатова Ш.И.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге присоединяется к многочисленным поздравлениям Акбулатова Шамиля Измайловича. Эта знаменательная дата символизирует гармоничное сочетание мудрости и богатого разностороннего опыта. Все Ваши благие дела снискали Вам большой авторитет и искреннюю любовь. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия Вашему дому, счастья Вам и вашим близким!

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