В Санкт-Петербурге отметили 114-ю годовщину со дня рождения поэта-воина Мусы Джалиля

Сегодня, в Санкт-Петербурге отметили 114-ю годовщину со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля, чей отважный подвиг стал примером несгибаемого мужества и преданности Родине.

По традиции, в 12 часов дня, в сквере дома 18, по Гаванской улице состоялись традиционные «Джалилевские чтение» и возложение цветов к памятнику героя, организованные Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Торжественное мероприятие открыл Заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров, он поприветствовал и поблагодарил всех собравшихся. В торжественном мероприятии приняли участие творческие деятели культуры города, представители бизнеса и татарской общественности Санкт-Петербурга, дочь Мусы Джалиля – Джалилова Люция Мусаевна.

После торжественной части, мероприятие продолжилось в библиотеке № 4 Василеостровского района, куда все гости были приглашены на Джалиловские литературные чтения по названием: «Стихи за колючей проволокой: поэт-герой Муса Джалиль». В программе прозвучали стихи как самого поэта-воина, так и собственного сочинения, посвященные герою.

В рамках 114-ой годовщины, также, в Тосненским районе Ленинградской области состоится возложение цветов к памятнику М. Джалиля и Торжественный вечер «Приговоренный к бессмертию» в конференц-зале Тосненской районной библиотеки.

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