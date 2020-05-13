В Санкт-Петербурге продолжается работа по увековечиванию памяти подводника Измаила Зайдулина

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в условиях пандемии ведет работу по проведению мероприятий, в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Постпредство Республики Татарстан при тесном взаимодействии с ветеранскими организациями ВМФ, татарскими общественными объединениями региона ведет работу по увековечиванию памяти первого подводника-татарина, капитана 1 ранга Измаила Зайдулина.

Как известно, что о жизни легендарного подводника Измаила Зайдулина написаны книги, об одной из которых, расскажем более подробно. Это книга «Подводник Измаил Зайдулин – возвращение из забвения», её автор-историк, капитан 2 ранга в отставке Шамиль Насеров. Данное издание является продолжением серии «Татары на службе Отечеству» и рассказывает о командире подводной лодки Щ-423, капитане 3 ранга Зайдулине Измаиле Матигуловиче, впервые в истории совершившего переход Северным морским путём. Его по праву можно назвать сподвижником и других многих известных подводников Великой Отечественной войны, таких как Г.Н. Холостяков, М.И. Гаджиев, И.А. Колышкин и других. В августе-октябре 1940 года подводная лодка «Щ-423» под командованием капитана 3 ранга Измаила Зайдулина, впервые в истории подводного плавания совершила межтеатровый переход из Полярного во Владивосток в составе ЭОН-10, за одну навигацию без аварий и поломок.

Жизненный путь И.М.Зайдулина, со взлетами и падениями, с главным подвигом его жизни- открытием Северного морского пути для подводных лодок, является примером выполнения воинского долга и защиты Отечества, за которую он отдал свою жизнь. Судьба жестоко обошлась с ним, лишив возможности вернуться в море в качестве командира подводной лодки, но куда бы его ни забросила война, он оставался отважным моряком, всегда готовым выполнить свой долг перед Родиной.

Очень важно, чтобы заслуги и достижения героев-первопроходцев получили заслуженное признание. Биография моряка –подводника Измаила Зайдулина, представленная в этой книге, подтверждает его право вечно жить в памяти благородных потомков. Самое главное-его жизнь стала примером для молодежи, в особенности для тех, кто решил стать подводником и посвятить свою жизнь службе на флоте.

Издания «Подводник Измаил Зайдулин – возвращение из забвения» были подарены библиотекам и музеям военно-морских институтов, кадетским школам Республики Татарстан и Санкт-Петербурга, татарским общественным организациям, Морским собраниям и др.

Служебная деятельность подводника Измаила Зайдулина была тесно связана с Тихоокеанским флотом и г. Владивосток, где он много лет прослужил и совершил самое длительное на тот момент автономное плавание протяженностью в 75 суток для подводных лодок проекта «Щ». Связи с чем, инициативной группой по увековечиванию памяти И.М.Зайдулина и его потомками было принято решение о передаче в дар государственным и общественным организациям г. Владивостока новых изданий этой книги, которая вышла в свет в 2020 году.

В частности, новые книги с подписью автора были подарены Дому офицеров и клубу подводников г. Владивостока, музею ТОВВМУ им Макарова и Военно-историческому музею Тихоокеанского флота, Владивостокской татаро-башкирской общественной организации «Дуслык».

Татарская общественность г.Владивостока выдвинула инициативу об увековечивании памяти подводника Измаила Зайдулина и предложила идею о присвоении одной из улиц города Владивостока именем Измаила Зайдулина. В дальнейшем данная инициатива будет рассмотрена совместно с Союзом моряков-подводников Тихоокеанского флота. Также, хочется верить, что в г. Владивостоке появиться бюст или даже памятник легендарному подводнику И. Зайдулину, данная инициатива была предложена потомками Зайдулина.

Постпредство Республики Татарстан, инициативная группа продолжает свою деятельность по увековечиванию памяти И. Зайдулина и поддерживает данную инициативу татарской общественности города Владивостока и будет оказывать им всяческую помощь. Недаром гласит святоотеческая мудрость: «Чтите и помните, ибо жизнь есть и будет, пока чтим память предков, ибо там, где не чтят мертвых, там не любят живых».

И как уже известно, подписано Распоряжение Правительства РФ о присвоении безымянному мысу, расположенному на территории Кингисепского муниципального района Ленинградской области наименования «Мыс Измаила Зайдулина».

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