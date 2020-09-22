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В Санкт-Петербурге прошел Фестиваль национальных кухонь

В Санкт-Петербурге прошел Фестиваль национальных кухонь

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, 75 лет Великой Победе, Соотечественники, 22.09.2020 0 8

Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь проходил в течение трех дней в Московском парке Победы.

Жители и гости города познакомились с кулинарными шедеврами из разных уголков России и мира. В фестивале приняли участие повара, представлявшие пятнадцать ресторанов национальной кухни: русской,  татарской, осетинской, киргизской, узбекской, вьетнамской, грузинской, американской, немецкой, итальянской, австрийской, корейской, восточно-кавказской, греческой и паназиатской.

Во время фестиваля гости могли поучаствовать в дегустациях, кулинарных мастер-классах, тематических интерактивах и конкурсах. С приветственными словами к гостям и участникам мероприятия обратились председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег  Капитанов и глава Администрации Московского района Владимир Ушаков.

Почетные гости наградили Благодарственными письмами и ценными подарками участников и победителей конкурса «НациОНЛАЙНые кухни», который в режиме онлайн провел в июле-августе Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

В этом году фестиваль был посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В концертной программе выступили более пятнадцати национальных творческих коллективов и исполнителей, представляющих инструментальное, танцевальное и песенное искусство разных народов, проживающих в Санкт-Петербурге.

nia-spb.ru

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