В Санкт-Петербурге прошел Фестиваль национальных кухонь

Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь проходил в течение трех дней в Московском парке Победы.
Жители и гости города познакомились с кулинарными шедеврами из разных уголков России и мира. В фестивале приняли участие повара, представлявшие пятнадцать ресторанов национальной кухни: русской, татарской, осетинской, киргизской, узбекской, вьетнамской, грузинской, американской, немецкой, итальянской, австрийской, корейской, восточно-кавказской, греческой и паназиатской.
Во время фестиваля гости могли поучаствовать в дегустациях, кулинарных мастер-классах, тематических интерактивах и конкурсах. С приветственными словами к гостям и участникам мероприятия обратились председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов и глава Администрации Московского района Владимир Ушаков.
Почетные гости наградили Благодарственными письмами и ценными подарками участников и победителей конкурса «НациОНЛАЙНые кухни», который в режиме онлайн провел в июле-августе Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
В этом году фестиваль был посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В концертной программе выступили более пятнадцати национальных творческих коллективов и исполнителей, представляющих инструментальное, танцевальное и песенное искусство разных народов, проживающих в Санкт-Петербурге.