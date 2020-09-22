В Санкт-Петербурге прошел Фестиваль национальных кухонь

Во время фестиваля гости могли поучаствовать в дегустациях, кулинарных мастер-классах, тематических интерактивах и конкурсах. С приветственными словами к гостям и участникам мероприятия обратились председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов и глава Администрации Московского района Владимир Ушаков.

Почетные гости наградили Благодарственными письмами и ценными подарками участников и победителей конкурса «НациОНЛАЙНые кухни», который в режиме онлайн провел в июле-августе Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

В этом году фестиваль был посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В концертной программе выступили более пятнадцати национальных творческих коллективов и исполнителей, представляющих инструментальное, танцевальное и песенное искусство разных народов, проживающих в Санкт-Петербурге.

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