В Санкт-Петербурге прошел праздничный концерт, посвященный 70-летнему юбилею Анвара Сайтбагина

В минувшую субботу, в ДК. им. Горького г.Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт, посвященный 70-летнему юбилею заслуженного работника культуры РФ и РТ, директора Дворца культуры им. Горького Анвара Сайтбагина.

Поздравить с этой круглой датой юбиляра пришли родственники и друзья, представители Правительства города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров.

За многолетний труд и активную общественную деятельность, большой вклад в укрепление культурного сотрудничества г.Санкт-Петербурга и Республики Татарстан, сохранение, развитие татарской национальной культуры в регионе Анвар Сайтбагин награжден государственной наградой Республики Татарстан – медалью «За доблестный труд».

Анвар Сайтбагин — кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, кавалер Ордена Дружбы и ордена Почета, медалей «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «В память 1000-летия Казани».

Награжден Благодарностью Президента РФ и Грамотой Совета Министров РФ, а также, Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга. Распоряжением Президента РФ от 3 октября 2007 г. А.Р. Сайтбагину была объявлена благодарность «За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную культурно-просветительскую деятельность».

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