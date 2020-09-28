В Санкт-Петербурге прошла презентация новой книги Рахима Теляшова

26 сентября, Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Библиотека национальных литератур организовали презентацию новой книги Рахима Теляшова «Татары на берегах Невы». Мероприятие организовано в рамках фестиваля «Дни татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», приуроченного к 100-летию образования Татарской АССР.

Р. Х. Теляшов автор трудов «Золотая Орда: полемические заметки», «От индейцев и гуннов до Золотой Орды», «Татарская община Санкт-Петербурга. К 300-летию города», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда», «Татары и русские».

Как отметил Рахим Теляшов в предисловии новой книги: «Более 300 лет проживают татары на берегах Невы. Они были среди первых строителей Северной столицы. Татары были прежде всего строителями, военнослужащими, занимались торговлей. Здесь работали видные представители духовенства. Здесь была построена величественная соборная столичная мечеть. Здесь была выпущена первая в России газета на татарском языке. Здесь впервые в России был издан Коран. Татары были среди дипломатов, переводчиков».

В книге излагается деятельность татарских национально-культурных, ветеранских, религиозных, женских, спортивных и других объединений. Книга рассказывает о видных представителях татарского народа, внесших заметный вклад в экономику, науку, культуру Северной столицы. В книге содержится перечень наиболее крупных достойных внимания и памяти мероприятий.

Эта монография готовилась автором на протяжении более 7 лет, основываясь на достоверных официальных источниках и воспоминаниях современников. Книга получилась очень содержательной, с множеством иллюстраций и фотографий.

Книга объемом около 700 страниц, бесспорно, станет большим вкладом в раскрытие неизвестных страниц в истории татар региона.

Книга «Татары на берегах Невы» издана на средства татарских меценатов региона: Шамиля Алюшева, Кияма Курмакаева, Рината Магдиева, Рустема Серазетдинова, Альберта Суфиярова, Камиля Хайруллина.

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