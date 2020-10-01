enrutat
Главная / В Санкт-Петербурге прошла творческая встреча, посвященная поэту Джалалу ад-дин Руми
В Санкт-Петербурге прошла творческая встреча, посвященная поэту Джалалу ад-дин Руми

В Санкт-Петербурге прошла творческая встреча, посвященная поэту Джалалу ад-дин Руми

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 01.10.2020 0 1

В Международном фонде поддержки культуры «Мастер класс» прошел вечер поэзии «Сокровища воспоминания», посвященный величайшему персидскому поэту-суфию – Джалалу ад-дин Руми. В мероприятии принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

В первой части гости творческой встречи услышали стихи Джалал ад-дина Руми, во второй — прозвучала живая музыка ситар и табла. В рамках вечера был представлен цикл графических работ Елены Рубан «Кружение дервишей».

Джалаладдин Руми — величайший поэт-суфий, живший в ХIII веке на территории Малой Азии. Благодарные современники называли его Мевляна («Наш господин»), считая Руми своим духовным наставником. Сегодня, как и 700 лет назад, поэзия Руми жива и актуальна. Люди вновь и вновь обращаются к его произведениям, ища у «проводника в страну Истины» ответы на вечные вопросы.

tatspb.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.