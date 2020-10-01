В Санкт-Петербурге прошла творческая встреча, посвященная поэту Джалалу ад-дин Руми

В Международном фонде поддержки культуры «Мастер класс» прошел вечер поэзии «Сокровища воспоминания», посвященный величайшему персидскому поэту-суфию – Джалалу ад-дин Руми. В мероприятии принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

В первой части гости творческой встречи услышали стихи Джалал ад-дина Руми, во второй — прозвучала живая музыка ситар и табла. В рамках вечера был представлен цикл графических работ Елены Рубан «Кружение дервишей».

Джалаладдин Руми — величайший поэт-суфий, живший в ХIII веке на территории Малой Азии. Благодарные современники называли его Мевляна («Наш господин»), считая Руми своим духовным наставником. Сегодня, как и 700 лет назад, поэзия Руми жива и актуальна. Люди вновь и вновь обращаются к его произведениям, ища у «проводника в страну Истины» ответы на вечные вопросы.

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