В Санкт-Петербурге прошли съёмки памятных мест, связанных с историей татарского народа

В рамках празднования 100-летия ТАССР Постоянное представительство РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области ведёт подготовку к проведению онлайн-фестиваля, посвящённого Дням татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В интерактивном музее татарской культуры и быта при Доме дружбы Ленинградской области состоялись документальные съёмки и съёмки о музее татарской культуры.

Также снимались сюжеты у мемориальной доски великому татарскому поэту Габдулле Тукаю на доме 5 по Казанской улице, где жил сам поэт в 1912 году, и у памятника Мусе Джалилю с участием дочери легендарного поэта-героя Люции Джалиловой. Люция Мусаевна поделилась своими воспоминаниями об отце, как о бесстрашном воине Второй Ударной армии и прочитала стихотворение Мусы Джалиля из «Моабитской тетради». В самом музее были сняты исторические экспонаты, национальная одежда и предметы быта татарского народа.

В завершении съёмок коллектив татарского эстрадно-фольклорного ансамбля «Файда» исполнил песню «Авыл көйләре» («Деревенский мотив») для приглашённых представителей татарской общественности.

tatspb.tatarstan.ru