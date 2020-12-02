В Санкт-Петербурге провели III Международный литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения»

По сложившийся традиции, в библиотеке-филиале №1 Калининского района состоялся отборочный этап III Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения». Цель Конкурса – формирование интереса к творчеству героя Советского Союза, татарского поэта Мусы Джалиля, развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.

В Санкт-Петербурге конкурс проводился в четырёх номинациях: «М.Джалиль на татарском», «М.Джалиль на русском», «Джалиль на языках мира» и «Джалиловцы». Возраст участников от 3 до 25 лет и от 26 и выше в четырех возрастных категориях.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров. Он пожелал всем конкурсантам удачи и отметил, что «Джалиловские чтения» в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области начали проводиться с момента открытия памятника Герою Советскому Союзу М. Джалилю в 2011 году и в этом году не смотря на пандемию коронавируса отборочные этапы проведены в 5 учебных заведениях.

Конкурс стал традиционным, где главным организатором чтений выступает Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Международный конкурс проводится в Всероссийском формате под эгидой Исполкома Всемирного конгресса татар и Министерства образования и науки и Министерства культуры РТ, служит хорошим примером в патриотическом воспитании молодого поколения на примере великого сына татарского народа.

С основными задачами конкурса по продвижению, сохранению и поддержке татарского языка и культуры в регионах РФ, популяризация творческого наследия М. Джалиля, повышение интереса к творчеству великого поэта, выявление талантливых чтецов познакомила ведущая, библиотекарь филиала №1 ЦБС Калининского района Ирина Остроумова и обратилась к ребятам с напутственными словами.

На мероприятии присутствовала заведующая методическим отделом Централизованной библиотечной системы Калининского района Надежда Петрова, которая в своем выступлении отметила о плодотворном сотрудничестве с Постпредством Республики Татарстан и значимости этого конкурса для учащихся школ. Также, с приветственным словом к участникам конкурса обратился представитель Муниципального образования Калининского района Финляндский округ Егор Пестов.

В период работы жюри и подсчёта голосов, перед участниками и гостями выступил творческий коллектив татарского фольклорного ансамбля «Акчарлак».

Жюри выявило талантливых чтецов. По результатам конкурса жюри подвели итоги по номинациям и возрастным категориям. В номинации «Джалиль на русском» победителем конкурса стала Полина Поверенных в возрастной категории от 3-х до 8-м.

В возрастной категории от 9 до 13 лет: 1 место – Ольга Якина, СОШ № 138;

2 место – Эвелина Айвазян, СОШ № 146; 3 место – Алексей Борисов, СОШ № 146. В возрастной категории от 14 до 17 лет: 1 место – Максим Журавлёв; 2 место – Габриэлла Катеринчук, СОШ № 146; 3 место – Евгения Янукова. В номинации «Джалиль на татарском» победителем стала Светлана Зигангирова.

Шерзод Сулейманов, (СОШ № 146) был удостоен особенным призом администрации Муниципального образования Финляндский округ как победитель «приза зрительских симпатий».

Всех участников, которые не заняли призовые места наградили Благодарственными письмами Постоянного представительства Республики Татарстан.

Многие участники и организаторы выразили сожаление, что эпидемиологическая ситуация не позволила им принять участие в конкурсе, чтобы лично выступить перед членами жюри. И отборочный этап провели в онлайн режиме, присылали видео своих выступлений в Постпредство Республики Татарстан и библиотеку. Лучшие выступления чтецов будут отправлены на следующей этап конкурса в город Казань.

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