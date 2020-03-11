В Санкт-Петербурге состоится концерт татарских ансамблей

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с руководителем татарского ансамбля «Шатлык» Санией Ишкининой.

На встрече стороны обсудили вопросы культурного характера, организации концерта татарских ансамблей Санкт-Петербурга 4 апреля 2020 года в доме молодежи «Рекорд», который организуется Постпредством Республики Татарстан в рамках празднования 100-летия образования ТАССР и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ансамбль «Шатлык» в апреле 2020 года отмечает 20-летний юбилей своей творческой деятельности. На протяжении этих лет ансамбль выступал на многочисленных площадках города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В репертуаре коллектива насчитывается более 100 песен татарских композиторов.

Также в концерте примут участие ведущие татарские солисты-вокалисты, фольклорные, хореографические и танцевальные коллективы: «Әсәр», «Файда», «Мирас», «Акчарлак», «Нур», Образцовый хореографический ансамбль «Танцующий мир», «Чәй кичәсе» г. Колпино. Начало концерта в 15:00 часов.

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