В Санкт-Петербурге состоится презентация книги Рахима Теляшова «Татары на берегах Невы»

26 сентября в Санкт-Петербурге, в библиотеке национальных литератур на ул. Садовая 33, в 12.00 состоится презентация новой книги Рахима Теляшова «Татары на берегах Невы». Эта монография готовилась автором на протяжении долгого времени, основываясь на достоверных источниках и воспоминаниях современников. Книга очень содержательна, с множеством иллюстраций и фотографий.

Известный татарский петербургский писатель, краевед, старейшина татарского общественного движения Санкт-Петербурга Рахим Теляшов недавно отметил 80-летие. Его многочисленные книги, посвященные истории татар Петербуржья, представляют из себя серьезный вклад в дело изучения татар города, привлекают внимание с первой строчки и не отпускают до последней страницы. Они носят научно-популярный, историко-лингвистический, информационно-познавательный характер, написаны простым доступным языком, предназначены для широкого круга читателей и заслуженно заняли свое место на полках читателей и библиотек.

Большое внимание в своем творчестве Рахим Теляшов уделяет исторической теме – правдивому освещению истории и культуры татарского народа. Он автор трудов «Золотая Орда: полемические заметки», «От индейцев и гуннов до Золотой Орды», «Татарская община Санкт-Петербурга. К 300-летию города», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда», которая отражает историю петербургских татар, об их активном участии в судьбе страны, об их громадном вкладе в оборону города-героя Ленинграда.

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