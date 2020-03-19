В Санкт-Петербурге состоялся творческий вечер «Заслуженные татарские женщины Санкт-Петербурга»

14 марта 2020 года в Библиотеке национальных литератур им. А.С. Грибоедова, в рамках культурно–просветительского проекта «Татарская гостиная», состоялся творческий вечер «Заслуженные татарские женщины Санкт-Петербурга», в рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР, при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Вечер организован совместно с Санкт-Петербургской общественной организацией татарских женщин «Ак калфак-Нева», руководитель Фирая Рашитова. Мероприятие прошло в ознаменовании 30-летия Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак калфак-Нева».

О замечательных женщинах, внесших весомый вклад в культурно-просветительскую деятельность татарского общества Санкт-Петербурга, таких как Зарипова Мухлиса Хамзиновна, Вельшакова Сайра Азымовна, Гущина Роза Абдулловна, Гафурова Альфинора Шарафитдиновна, Закирова Элина Сунагатовна, прозвучали воспоминания Фариды Назмеевой, Рината Магдиева, Рушании Сафиной, Винера Нафикова. Их воспоминания сопровождались архивными видео материалами, слайдами портретов в исполнении Петербургского художника Рашида Гилазова, и тем самым вызвали живой интерес среди гостей.

Украшением вечера стало выступление татарского фольклорного коллектива «Чай кичэсе», руководитель Винер Нафиков (г. Колпино); виртуозное исполнение на фортепиано произведения татарского композитора Рустема Яхина «Сандугач» («Соловей») Айной Арифуллиной, сольный танец Светланы Зигангировой «Татарская девушка».

Воспоминаниями о своём легендарном отце Мусе Джалиле и прочтением на языке оригинала и в переводе его стихотворения «О любви», специальный гость этой встречи Люция Мусаевна привнесла нотку романтического состояния души.

Сюрпризом для гостей мероприятия явилось дефиле ретро и современных татарских женских нарядов на импровизированной «Красной дорожке». Под наигрыши гармони активистки «Ак калфак-Нева» и участницы фольклорного ансамбля «Акчарлак», руководитель Светлана Зигангирова (г.Санкт-Петербург), продемонстрировали свои наряды, большая часть которых выполнена своими руками, а также особую, свойственную тому времени и моде женскую походку.

Романтичная душа татарской женщины находит своё воплощение в её облике и платьях. Особенно хочется отметить Мадину Мусину, участницу коллектива «Акчарлак». Своим упорством, она проделала трудоемкую работу, и в короткие сроки гардероб исполнительских костюмов ТФА «Акчарлак» был сшит под каждый концертный номер и предстал перед зрителями во всей своей красе.

В зале библиотеки посетители смогли оценить выставку работ «От Сююмбике и до наших дней», подготовленную Санией Бахтияровой, Мунирой Муратовой, Алией Газизовой, Фираей Рашитовой, Нурией Насыровой и Фаридой Грендой, включающую в себя картины и фотографии татарских женщин, авторскую экспозицию «Кул чигу».

Изюминкой экспозиции стал барельеф татарской просветительницы Мухлисы Буби, скульптор Винера Абдуллина.

Вечер провела председатель СПБ ОО татарских женщин «Ак калфак-Нева» – Фирая Рашитова, куратор − Надежда Добрянская.

Мероприятие завершилось вручением картины Вагиза Адельшина «Весна», подарков, цветов и Благодарственных писем от Постоянного представительства РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Линара Николашкина,

Фирая Рашитова