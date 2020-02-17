В Санкт-Петербурге создаётся Представительство Союза художников Республики Татарстан

Сегодня, Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин провел встречу с известными татарстанскими и петербургскими художниками. Во встрече приняли участие председатель Региональной творческой общественной организации «Союз художников Республики Татарстан» Альберт Шиабиев, художники Елена Острая, Татьяна Лушникова, Альберт Тимиршин, также петербургские художники Ильдус Вахитов, Роберт Миф, Сания Бахтиярова, Елена Сайтбагина и Роман Абдуллин.

Ренат Валиуллин поприветствовал гостей, рассказал о деятельности Представительства, организации выставок петербургских художников, которые стали традиционными. Также, рассказал о созданной Ассоциации татарских творческих деятелей при Постпредстве РТ и поблагодарил Союз художников Татарстана за участие республиканских художников в выставке «Понаехали», которая проходит в Санкт-Петербурге.

Со своей стороны, Альберт Шиабиев рассказал о работе творческой организации Союза художников РТ, о выставочных и благотворительных проектах, пленэрной деятельности, которые проводит Союз в настоящее время, процессе отбора работ на экспозицию выставки «Понаехали», а также вручил членский билет Союза художников новому участнику организации, художнице, заслуженному деятелю искусств Республики Татарстан Елене Сайтбагиной.

Председатель Союза рассказал, что принято решение о расширении деятельности творческой организации за пределы республики и создании Представительства РТОО «Союз художников Республики Татарстан» в Санкт-Петербурге из петербургских членов Союза.

На встрече обсудили вопросы культурно-просветительского характера, организацию выставок в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан в рамках празднования 100 – летия Татарской АССР и участие в совместных пленэрах.

После завершения встречи Постоянный представитель Республики Татарстан гостей ознакомил с выставкой «По дорогам Победы» художника-монументалиста Романа Абдуллина, работами экспозиции «Восточные мотивы» Сании Бахтияровой и скульптурными композициями Винеры Абдуллиной.

http://tatspb.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1683302.htm