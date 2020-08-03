В Санкт-Петербурге стартовал исторический проект

Проект Татарской Национально-Культурной Автономии Санкт-Петербурга приурочен к 100-летию образования Татарской АССР, руководитель Яркаев Раис Марсович.

Известные деятели искусства и заслуженные представители татарской общественности города Санкт-Петербурга поделятся своими знаниями о достопримечательностях Санкт-Петербурга, связанных с татарами.

Куратор проекта — заместитель Председателя Татарской Национально-Культурной Автономии Санкт-Петербурга — Алюшев Шамиль Абдулович.

Проект осуществляется при поддержке Постоянного Представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в лице Сабирова Дамира Рахибовича, а также общественной организации татарских женщин «Ак калфак-Нева», руководитель Рашитова Фирая Ильгизаровна.

В первый день съёмок, в качестве одной из площадок, организаторы посетили Музей-Усадьбу Г.Р. Державина.

Краевед, член Союза краеведов Санкт-Петербурга, писатель, переводчик Тагиржанова Альмира Наимовна поведала журналисту и оператору Сергею Кохверу о жизни и творчестве Гавриила Романовича Державина, предки которого имеют татарские корни.

Показ готовых видеороликов планируется в рамках Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в сентябре 2020 года.

Линара Николашкина,

фото автора