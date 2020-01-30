В Санкт-Петербурге в честь юбилея Анвара Сайтбагина прозвучал полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона

Сегодня, ровно в полдень, из пушки Нарышкина бастиона в Петропавловской крепости был произведен выстрел в честь 70-летнего юбилея ветерана национального общественного движения, заслуженного работника культуры России и Республики Татарстан Анвара Ризвановича Сайтбагина. Праздничный залп был произведен самим директором Дворца культуры им. Горького г. Санкт-Петербурга Анваром Сайтбагиным.

Вместе с юбиляром в этот момент были родные и близкие, а также Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин. После полуденного выстрела Анвару Сайтбагину была вручена гильза от снаряда с памятной гравировкой.

Анвар Сайтбагин — выпускник СПбГУП, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, кавалер Ордена Дружбы и ордена Почета, медалей «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «В память 1000-летия Казани».

Награжден Благодарностью Президента РФ и Грамотой Совета Министров РФ, а так же, Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга. Распоряжением Президента РФ от 3 октября 2007 г. А. Сайтбагину была объявлена благодарность «За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную культурно-просветительскую деятельность».

Анвар Сайтбагин – автор научных, публицистических работ, поэтического сборника «Я посылаю Вам привет», юбилейной научно-публицистической монографии «Дворец культуры у Нарвских ворот: эпохи, события, люди» (2007), посвященной 80-летию Дворца культуры им. М.Горького. С 1995 по начало 2000 гг. являлся основателем и руководителем Санкт-Петербургского Татаро-башкирского Национально-культурного общества «ЧИШМА». Избирался делегатом второго и третьего съезда Всемирного Конгресса татар. Инициатор и организатор ряда культурных и культурно-просветительских мероприятий татарской общины Санкт-Петербурга и области.

От имени Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области поздравляем Анвара Ризвановича с Днем рождения. Ценим и уважаем за его трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, активную гражданскую позицию и сохранение культурных ценностей татарского народа.

tatspb.tatarstan.ru