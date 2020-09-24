В Санкт-Петербургском Интерактивном музее татарской культуры и быта прошли Дни открытых дверей

В Санкт-Петербургском Интерактивном музее татарской культуры и быта прошли Дни открытых дверей. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Дни татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», приуроченного к 100-летию образования Татарской АССР.

Гостей приветствовал председатель Региональной общественной организации татарской культуры Ленинградской области «Татарское культурное общество «Файда» Айрат Маннанов. Он рассказал об истории создания музея и первых экспонатах, которые поступили от меценатов и активистов.

В коллекции музея представлены предметы культуры, искусства, привезенные из Татарстана: предметы быта — печь, воссозданная по примеру печи в татарской избе (XXI век), полотенца с узорами (XVIII век), сундук с узором (XX век), сундук с металлическим орнаментом (XX век), деревянная прялка (XIX век), люлька с мешковиной (конец XVIII – начало XIX века), коромысло (XIX век), коса (XIX век), утюг из чугуна (XIX век), керосиновая лампа (XX век), часы из татарской избы (XVIII век); картины и музыкальные инструменты.

Экспонаты музея регулярно выставляются на различных этнокультурных мероприятиях в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, других субъектах РФ.

tatspb.tatarstan.ru