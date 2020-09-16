В Санкт-петербургском национально-культурном центре «Мирас» стартуют занятия по татарскому языку

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялась встреча с учителем татарского языка в национально-культурном центре «Мирас» Альфиёй Мавлютовой.
«Мирас» — образовательный центр, миссией которого является сохранение традиций и обычаев татарского народа, распространение культуры и языка. Татары Санкт-Петербурга собираются в этом месте уже не первый год. В рамках центра также проводятся неформальные встречи и конференции, круглые столы и целый ряд разнообразных курсов. Расписание занятий в центре:
— Вторник
19:00-20:00 Вокал;
20:00-21:00 Танцы.
— Четверг
19:00-20:30 Татарский язык.
— Воскресенье
12:00-13:00 Танцы;
13:00-14:30 Татарский язык;
15:00-16:00 Вокал.
На встрече стороны договорились об организации занятий по татарскому языку для различных возрастных групп и проведении культурно-просветительских мероприятий.
В рамках Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоится торжественная передача книг, изданных «Татиздатом», в библиотеку национально-культурного образовательного центра «Мирас».