В Сарапуле провели традиционный день татарской культуры «Горжусь своим народом»

22 марта во дворце культуры Электрон – Центре возрождения и развития национальных культур г. Сарапула состоялся традиционный день татарской культуры «Горжусь своим народом».

С приветственными словами к собравшимся обратился Фаил Исламгалиев, председатель сарапульского отделения региональной национально-культурной автономии татар Удмуртской Республики.

Далее, в театрализованном прологе активисты Центра татарской культуры города Сарапула познакомили гостей праздника с обычаями и традициями татарского народа – показан театрализованный свадебный обряд.

Мероприятие было наполнено песенными композициями и танцевальными номерами, ярким дополнением концертной программы стали театральные миниатюры.

В ходе концертной программы благодарственными письмами за сохранение и популяризацию культуры татарского народа были отмечены активисты татарского движения города Сарапула.