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В Сарапуле провели традиционный день татарской культуры «Горжусь своим народом»

В Сарапуле провели традиционный день татарской культуры «Горжусь своим народом»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 23.03.2020 0 5

22 марта во дворце культуры Электрон – Центре возрождения и развития национальных культур г. Сарапула состоялся традиционный день татарской культуры «Горжусь своим народом».

С приветственными словами к собравшимся обратился Фаил Исламгалиев, председатель сарапульского отделения региональной национально-культурной автономии татар Удмуртской Республики.

Далее, в театрализованном прологе активисты Центра татарской культуры города Сарапула познакомили гостей праздника с обычаями и традициями татарского народа – показан театрализованный свадебный обряд.

Мероприятие было наполнено песенными композициями и танцевальными номерами, ярким дополнением концертной программы стали театральные миниатюры.
В ходе концертной программы благодарственными письмами за сохранение и популяризацию культуры татарского народа были отмечены активисты татарского движения города Сарапула.

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