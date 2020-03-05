В Саратове состоится окружное заседание с активом татарских молодежных общественных организаций

7 марта в Саратове состоится заседание с активом татарских молодежных общественных организаций Приволжского федерального округа.

В рамках мероприятия будут подняты такие вопросы, как Всероссийская перепись населения 2020 года, регистрации некоммерческих организаций, проведение X Всемирного форума татарской молодежи. Опытом организации проектов поделятся председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова; руководитель татарской молодежи Саратовской области Мухаммад Мадъяров; кандидат исторических наук Айрат Файзрахманов и продюсер Азат Галямшин.

Кроме того, в программе предусмотрено проведение межрегионального этапа Татарской лиги КВН, где примут участие команды из Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашской Республики, Кировской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Начало мероприятия в 11:00 в Шахматном дворце.

Вход свободный.