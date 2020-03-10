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В Саратове состоялась зональная встреча активистов татарских молодёжных общественных организаций

В Саратове состоялась зональная встреча активистов татарских молодёжных общественных организаций

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Всемирный форум татарской молодежи, Соотечественники, 10.03.2020 0 15

Всемирный форум татарской молодёжи начал серию встреч с молодыми активистами в субъектах Российской Федерации. Первая встреча прошла в Саратове 7 марта с представителями молодежных организаций Приволжского Федерального округа.

Встреча состояла из 3 частей. Первая часть включила в себя ознакомительные выступления для представителей регионов о деятельности Форума, о Всемирной образовательной акции «Татарча диктант», о Международном конкурсе «Татар кызы» и об образовательной онлайн-платформе «Ачык университет». Гость из Москвы – продюсер Азат Галямшин рассказал о секретах организации масштабных мероприятий,  а Рустем Гатауллин рассказал о том, как татарам помогать через бизнес, а бизнесу-через татар.

Во второй части состоялось зональное заседание, где поднимались ключевые вопросы года – Всероссийская перепись населения, работа с проектами и грантами для общественных организаций и развитие татарских молодёжных общественных организаций в регионах. В рамках заседания Мухаммад Мадьяров единогласно  был избран координатором татарских молодёжных организаций Приволжского федерального округа.

В завершающей части встречи прошла первая межрегиональная татарская игра КВН. Команда «Чак-чак» из Кировской области завоевала Гран-при среди 7 участвующих команд и 1 апреля в Казани сыграет против команд других регионов.

Программа завершилась выступлением представителей татарской инструментальной  музыки —  группы «Taraf».

Также делегатам из других регионов провели экскурсию по Саратову: показали мечеть «Рашида», татарскую гимназию, которая ведёт успешную деятельность уже с 1992 года, а также татарский детский сад, где детям с малых лет прививают любовь у родному языку и культуре.

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