В Саратове установили мемориальную доску профессору Исхаку Мустафину

15 января в Саратове произошло знаменательное событие, а именно открытие мемориальной доски выдающемуся земляку, доктору химических наук профессору Мустафину Исхаку Салиховичу. Инициатором открытия выступила ОО РТНКА Саратовской области.

Памятную доску установили на доме по адресу: улица Рахова, д.145, в котором проживал Исхак Салихович. В открытие участвовали представители ОО РТНКА Саратовской области, представители администрации города, комитета общественных отношений и национальной политики области, первые лица татарской общественности и духовного управления, преподаватели и студенты Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и конечно же сын профессора — Дмитрий Исхакович.

Торжественное мероприятие продолжилось в стенах Национальной татарской гимназии, где гостей познакомили с татарской культурой и кухней, а также показали музей гимназии, где отдельный уголок посвящен жизни и деятельности Исхака Салиховича.