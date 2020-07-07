В Саратовской области идет подготовка к Курбан Байраму-2020

В этом году праздник Ид аль-Адха (Курбан Байрам) верующие во всем мире начнут отмечать 31 июля.

2 июля была сформирована специальная комиссия «Курбан-2020» при ДУМ Саратовской области. Под руководством имама-хатыба Соборной мечети г.Саратова Фаниля хазрата Бибарсова уже прошли несколько ее заседаний.

Члены Комиссии обсудили ряд вопросов, касающихся проведения исламского торжества, а также мероприятий в дни его празднования. В частности, рассматривалось создание условий для выполнения верующими одного из ритуалов Курбан-Байрама, формирование списков нуждающихся (инвалидов, многодетных и малоимущих семей, сирот и др.), кому члены Комиссии вместе с волонтерами будут развозить жертвенное мясо.

Кроме этого, в ходе заседаний обсуждаются вопросы проведение благотворительных акций и просветительских мероприятий в честь Курбан-Байрама, а также информирования населения о предстоящем празднике, в том числе через социальные сети.

Обо всех решениях Комиссии «Курбан-2020» и планируемых мероприятиях будет объявлено заранее. Следите за новостями на сайте dumso.ru и страницах ДУМ Саратовской области и его сотрудников в социальных сетях.

Пресс-служба ДУМСО

muslim.ru