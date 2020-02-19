В Саратовской области провели концерт, посвященный 100-летию образования Татарской АССР.

В Алтате прошел концерт, посвященный 100-летию образования Татарской АССР. Концерт, организованный ОО РТНКА Саратовской области и ОМТО «Сарытау собрал аншлаг в местном ДК.

Зажигательные песни не оставили равнодушными жителей Алтаты, а также гостей из Верхазовки и Сафаровки. Помимо культурной программы, от Исполкома Всемирного конгресса татар и РТНКА Саратовской области прошли награждения благодарственными письмами и памятными подарками, людей вносящих вклад в развитие татарской культуры на Дергачевской земле

Отдельную благодарность хочется выразить выступавшим: солисту ансамбля «Тургай» Салихову Тагиру абый, Аминову Наилю, Туктаровой Галие, а также работникам Алтатинского дома культуры.

ОМТО «Сарытау»