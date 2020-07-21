В Саратовской области запускается благотворительная акция «Корзина Курбан-Байрама»

В преддверии главного праздника Ислама и мусульман Балашовский мухтасибат запускает акцию «Корзина Курбан-Байрама».

На собранные в рамках акции средства будут приобретены продукты питания. В дни Курбан-Байрама вместе с мясом жертвенных животных продовольственные наборы раздадут нуждающимся и малоимущим. Планируется охватить 50 семей.

Акция будет проходить с 22 по 31 июля 2020 года. Она впервые проводится на территории Саратовской области. Ранее подобные благотворительные проекты реализовывались лишь в Священный Рамадан.

«Мы надеемся, что многие из вас во благе и спокойствии могут праздновать Курбан-Байрам в кругу своей семьи и близких. Цените это и благодарите Аллаха! И не забывайте о тех, кому в это непростое время ниспосланы испытания и трудности. Спешите делать садака, ибо это путь к прощению и возвышению в степенях!» — отметил имам-мухтасиб Балашовского района Ильяс-хазрат Юнкин.

Он призвал неравнодушных людей подключиться к акции «Корзина Курбан-Байрама» и внести свою лепту.

Пресс-служба ДУМСО

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