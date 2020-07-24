В селе Биляр Алексеевского района при участии муфтия открылась новая мечеть

Во 2-ой день месяца Зуль-хиджа (23 июля), в селе Биляр Алексеевского района открылась новая мечеть. В торжественной церемонии приняли участие религиозные и общественные деятели, депутаты, руководители различных уровней, спонсоры и жители района. От имени мусульман Татарстана гостей приветствовал муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин.

В начале церемонии по традиции глава ДУМ РТ и мусульман Татарстана прочитал аяты из Куръана и совершил ду’а. Далее он обратился к гостям с приветственной речью: «В достоверном хадисе говорится, что тому, кто ради довольства Аллаха построит мечеть, Всевышний дарует в Раю дворец. Пусть Всевышний Аллах будет доволен строителями мечети и всеми, кто внес своей вклад в ее возведение. Ин шаа Аллах, в Судный день эта мечеть будет нашим заступником. Пусть ее залы не будут пустыми».

Затем Камиль хазрат обратился к верующим с короткой проповедью:

– Легче попасть в рай или ад? Райский путь — бесплатный, а ад — платный. За алкогольные напитки, азартные игры, курение или прелюбодеяние нужно платить. За каждый грех надо платить деньги! А молитва, пост, поминание Аллаха не требуют денежных средств. А если есть возможность попасть в рай бесплатно, зачем тратить деньги на дорогу в ад?! Вот сейчас мечеть есть, вход в нее – бесплатный, чтение намаза – бесплатное, добро пожаловать!

Муфтий призвал население также учиться читать Куръан. «Пророк Мухаммад ﷺ призывал: «Читайте Куръан, ибо он будет заступником в день Суда для тех, кто его читает». Он также сказал: «Тому, кто прочитает хотя бы одну букву из Книги Аллаха, запишется одно доброе дело, а за каждое доброе дело воздается десятикратно. Я не говорю, что «алиф, лям, мим» это одна буква, нет, «алиф» — буква, «лям» — буква и «мим» — буква». В словах Бисмиллахир-рахманир-рахим имеется 19 букв, а это значит 190 савабов. В намазе за чтение Куръана за букву дается сто савабов. В месяц Рамазан одна буква умножается на тысячу, а в Кадр – на тридцать тысяч. Так что, как вы видите, в рай попасть легко. Пусть эта мечеть не пустует», – пожелал муфтий.

После этого Камиль хазрат от имени муфтията вручил благодарственные письма председателю совета директоров ОАО «Алексеевскдорстрой», депутату Государственного Совета РТ Фоату Валееву, директору ЗАО «Стройдорсервис» Ильгизу Зайдарову.

Затем с поздравлениями к гостям обратились глава Алексеевского муниципального района Сергей Демидов, депутат Государственного Совета РТ Камиль Ногаев, председатель совета директоров ОАО “Алексеевскдорстрой”, депутат Государственного Совета РТ Фоат Валеев, советник муфтия по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов, имам-мухтасиб Алексеевского района Рустем хазрат Вальщивов.

После завершения официальной части церемонии гости прошли в мечеть, где, сохраняя социальную дистанцию, совершили первый коллективный намаз. Здесь муфтий прочитал собравшейся общественности вагаз о добродетелях в первые десять дней месяца Зуль-хиджа и Курбан-байрама, а также ответил на вопросы.

Площадь мечети в Билярске составляет 87 квадратных метров, вместимость — 20-25 человек. Кроме того, здесь имеется молитвенная комната для женщин на 7-8 человек, а также рабочий кабинет имама. Высота минарета – 22 метра. Строительные работы начались 6 апреля этого года. За короткий срок строители возвели современное здание со всеми удобствами. Обязанности имам-хатыйба мечети возложены на Анвара хазрат Фасахова, до этого работавшего имамом молитвенной комнаты в Билярске. Таким образом, с сегодняшнего дня в Алексеевском районе действуют 12 мечетей.

В ходе рабочего визита муфтий Татарстана также посетил фундамент древней мечети Билярского городского поселения, краеведческий музей имени Салиха Баттала в селе Большие Тиганалы.

dumrt.ru