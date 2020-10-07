В селе Хозесаново Кайбицкого района РТ открылся новый музей

2 октября с.г. группа ученых, краеведов и журналистов из Казани участвовали в торжественном мероприятии по случаю открытия Музея крещенных татар Нагорной стороны (Тау ягы керэшен татарлары музее) в Кайбицком районе Республики Татарстан. В составе делегации Всемирного конгресса татар были: начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, руководитель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ, профессор А.А. Бурханов, главный редактор краеведческого журнала «Туган җир/ Родной край», доктор исторических наук, академик РАЕН Д.М. Исхаков, кандидат исторических наук, доцент Р.Б. Хаплехамитов, заслуженный работник культуры, журналист Х.Ф. Бадрутдинов, корреспондент газеты «Ватаным Татарстан» Р.Г. Мингазов.

В гости к жителям с. Хозесаново приехала большая делегация артистов из г. Елабуги – ансамбль песни и пляски «Алабуга» и группа студентов Елабужского колледжа культуры и искусств под руководством заслуженного артиста РТ Диляры Владимировны Мироваевой. Вместе с командой дочери, супругой и внуками прибыл и сам уроженец села Хозесаново – заслуженный работник культуры РТ, баянист, композитор, автор 400 песен, почетный гражданин г. Елабуги Владимир Алексеевич Мироваев.

У сельской школы с. Хозесаново по инициативе 83-летнего уроженца села, автора двух книг по истории с. Хозесаново (Хуҗа Хәсән авылы), заслуженного экономиста РТ, краеведа Данилова Вячеслава Власовича, при спонсорстве его сына – генерального директора ООО «Премьер» Эмиля Вячеславовича Данилова появилось двухэтажное кирпичное здание Музея.

Григорий Порфирьевич Казаков (г.Москва) помог закупить оборудование для музея.

На торжественное открытие названного Музея прибыли жители села и соседних деревень, учащиеся местной школы. Звучали татарские и кряшенские песни, люди танцевали и пели.

Торжественное мероприятие в 11:00 часов открыл заместитель главы Кайбицкого района РТ Рамис Рафисович Хаялиев, который представил гостей и рассказал, как готовилось открытие музея.

С приветственным словом перед участниками торжества выступил Глава Кайбицкого района РТ Альберт Ильгизарович Рахматуллин. Он говорил, что в селе Хозесаново недавно состоялось открытие нового Дома культуры и сейчас пока единственного в РТ Музея татар кряшен – это важное событие в жизни не только Кайбицкого района, но и всего Татарстана, не только в судьбе татар кряшен, но и всего татарского народа.

Здание построено, начата работа по оформлению экспозиций и залов, но еще предстоит работа по дальнейшему развитию содержания музея. Он поблагодарил В.В. Данилова и его сына Эмиля Вячеславовича за большую работу, обратился к сельчанам с предложением помочь в сборе новых экспонатов.

Руководитель делегации от Исполкома ВКТ, председатель Общества татарских краеведов РТ А.А. Бурханов отметил, что в последние годы активизировалось движение татарских краеведов в Татарстане и регионах РФ. И важнейшими направлениями деятельности краеведов являются проведение исследований в полевых условиях и в архивах, проведение конференций и форумов, написание книг по истории сел и деревень, создание сельских музеев.

Открытие Музея татар кряшен Нагорной стороны в Кайбицком районе это важное событие. И мы благодарим за это самого В.В. Данилова, спонсоров проекта, руководство района и жителей, а также самого главу района А.И. Рахматуллина.

Молькеевские кряшены татары – это уникальная этническая группа среди кряшен и, в целом, татар. И мы должны изучать историю их сел и деревень в связи с общей историей татарского народа. Нагорная сторона или Жебелстан, как называл эти земли Ш. Марджани, исторически богатая часть Татарстана и Поволжья, но пока плохо изученная. Ученые пока мало посещают и изучают Кайбицкий район. Исключение составляют археологические исследования экспедиции АН РТ под руководством А.А.Бурханова на болгаро-золотоордынском городище Япанчино (Луковское) у села Бурундуки в 2001-2002 гг., а также изучение эпитафий в сельских

кладбищах, изученных Д.Г. Мухаметшиным в 2014 г. Еще предстоит провести серьезные работы по изучению объектов природы и памятников историко-культурного наследия, написанию истории всех сел района. Поэтому мы предлагаем в рамках празднования 30-летия образования Кайбицкого района РТ в 2021 году провести Всероссийскую научно-практическую, историко-краеведческую конференцию «Человек и природа в бассейне реки Свияга и на Горной стороне в историческом развитии. Кайбицкий район: проблемы истории и культуры».

А.А. Бурханов поздравил с открытием нового музея всех жителей и гостей, пожелал долгих лет жизни инициатору создания Музея В.В. Данилову. В заключении он от имени руководства ВКТ вручил награды и ценные книги. В.В. Данилову была вручена медаль ВКТ «За заслуги перед татарским народом», а Э.В. Данилову, Г.П. Казакову и А.И. Рахматуллину – благодарственные письма ВКТ и Общества татарских краеведов РТ. Благодарности Общества татарских краеведов также были вручены коллективу школы с. Хозесаново и редакции газеты «Кайбыч таннары/ Кайбицкие зори».

Главный редактор краеведческого журнала «Туган җир/ Родной край», доктор исторических наук Д.М. Исхаков поздравил В.В. Данилова, жителей и гостей с открытием Музея татар кряшен Нагорной стороны. Он рассказал, что еще в 1970-е годы в зоде научных экспедиций изучал этнографию молькеевских кряшен татар. Ученый подчеркнул уникальность их культурных традиций этой этнокультурной группы татар.

Д.М. Исхаков и А.А. Бурханов вручили серию номеров журнала «Туган җир/ Родной край» и сборника статей «Татарские населенные пункты: история, современность и перспективы развития» (материалы Форума татарских краеведов в Томске) в музей и местным краеведам.

Х.Ф. Бадретдинов, журналист, уроженец с. Сатламышево Апастовского района РТ, поблагодарил за приглашение на торжество, поздравил участников и создателей с открытием нового Музея в регионе. Он также рассказал о своем участии в археологических экспедициях 2001-2002 гг. в районах Горной стороны под руководством А.А. Бурханова.

Затем гостей и жителей приветствовала председатель Хозесанского сельского поселения Светлана Петровна Матвеева.

В своем выступлении В.В.Данилов поблагодарил за помощь в создании музея спонсоров и местных жителей, сообщил о своих планах о дальнейшему развитию музея.

Затем под музыку и аплодисменты В.В. Данилов, А.И. Рахматуллин и А.А. Бурханов разрезали красную ленту и открыли Музей. Состоялась первая экскурсия по музею для гостей и съемочной группы «ТНВ», которую провел сам В.В. Данилов.

Затем сельчане и гости пришли в СДК, где состоялся праздничный концерт, подготовленной группой артистов под руководством Д.В. Мироваевой и В.А. Мироваева.

Как отметили участники, новый Музей в Кайбицком районе РТ – Музей татар кряшен Нагорной стороны будет одним из важных центров этнотуризма и воспитания молодежи в любви к родному краю!

Информация А.А. Бурханова