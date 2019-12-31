В селе Назяр Агрызского района открылась мечеть

29 декабря в селе Назяр Агрызского района РТ открылась новая мечеть. Дом Аллаха был отстроен стараниями семьи местного предпринимателя Рашита Шайхутдинова. Мечеть «Өмет», расположенная в здании общей площадью 40 кв.м., стала 36-ой по счету в мухтасибате.

Поздравить с этим знаменательным событием сельчан в Назяр приехали советник Муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов, имам-мухтасиб района Габделькарим хазрат Гиззатуллин. Они разделили радость этого праздника и обратились к единоверцам со словами напутствия, сделали насихат, прочитали аяты из Священного Корана, совершили дуа. Завершилась церемония открытия первым коллективным намазом в стенах новой мечети.

Таким образом, всего в течение 2019 года в Татарстане было открыто 18 новых мечетей. Дома Аллаха озарили светом мухтасибаты Актанышского, Апастовского, Арского, Бавлинского, Буинского, Мамадышского, Муслюмовского, Нурлатского, Сабинского, Спасского, Балтасинского, Агрызского районов, а также Советского района г. Казани. В республике на сегодняшний день функционируют около 1500 мечетей.

dumrt.ru