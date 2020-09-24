В селе Новое Демкино Аксубаевского района после капремонта открылась мечеть

23 сентября, в 6-й день месяца сафар, в селе Новое Демкино Аксубаевского района после ремонта в торжественной обстановке открылась мечеть. В мероприятии принял участие глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Свидетелями этого радостного события стали многочисленные гости, руководители различного уровня, видные религиозные деятели, спонсоры, сельчане…

Открытие мечети началось с чтения Куръана и ознакомления с гостями, пришедшими на эту благословенную церемонию. Аяты прозвучали в исполнении советника муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами, казыя, имам-мухтасиба Аксубаевского района Равиля хазрата Зуферова.

Затем выступили глава Аксубаевского района Камиль Гильманов, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, депутат Государственного Совета РТ Раис Сулейманов, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Затем муфтий Камиль хазрат Самигуллин, поприветствовав собравшихся на торжественную церемонию открытия, выразил пожелание, чтобы мечеть всегда была наполнена верующими, детьми, молодежью… Он рассказал о достоинствах благих деяний, совершенных на пути Аллаха, строительства мечетей и совершения молитв. Также Камиль хазрат вручил Равилю Кузюрову и Раису Сулейманову — благодарственные письма и наградил медалью “Единство” ДУМ РТ, а имам-хатыбу мечети Фанису хазрату Низамову он подарил чапан, мечети в дар преподнес шамаиль.

В ходе мероприятия муфтий Камиль хазрат Самигуллин вручил также отцам Равиля Кузюрова и Раиса Сулейманова издания перевода смыслов Куръана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә».

Затем были произнесены такбиры, вырезаны ленты, в мечети прочитали намаз.

Мечеть построена в 1991-1994 годах. До этого местные жители совершали намаз в домах друг у друга. К строительству мечети приступили тогда две бригады: под руководством Гиззатова Шакира и Хаматгатина Габдельахата. 10 июня 1994 года мечети впервые распахнула свои двери для верующих. В той церемонии даже принимал участие главный казый Габдельхак хазрат Саматов. А в этом году в мечети провели капремонт, благодаря стараниям министра лесного хозяйства РТ Равиля Афраимовича Кузюрова и депутата ГС РТ, генерального директора “Агро Инвест” Раиса Ахтямовича Сулейманова. В 2021 году мечеть седа Новое Демкино отметит свое 30 летие.

На сегодняшний день Аксубаевском мухтасибате функционирует 28 мечетей.

dumrt.ru