В селе Старый Яваш Арского района началось строительство мечети

Вчера, 28 июня, состоялось знаменательное для жителей села Старый Яваш Арского района событие: здесь началось строительство новой мечети. На торжество собрались местные жители, гости села, имамы окрестных сел – всего около полусотни человек.

На первом символичном собрании присутствовал имам-мухтасиб района Амир хазрат Миннемуллин, который обратился к гостям с приветственной речью, а также благословил строительство мечети. Он поздравил собравшихся, прочитал первый азан и совершил ду’а. После этого строители на экскаваторе начали рыть яму для фундамента и приступили к дальнейшей работе.

Строительство мечети планируется завершить к осени этого года при материальной поддержке сельчан и спонсоров. В настоящее время рядом с будущей мечетью завезены все необходимые строительные материалы. По проекту площадь молельного зала мечети составит около 100 кв. метров, что позволит вместить около 70-100 человек. Стоит отметить, что эта мечеть станет 87-ой в районе. На сегодняшний день в Арском районе строятся семь мечетей, число молитвенных домов к осени составит 92. На сегодняшний день в Арском районе действуют 85 мечетей.

dumrt.ru