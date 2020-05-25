В селе Урмаево состоялся фестиваль «Арт Мадхия»

В селе Урмаево Комсомольского района Чувашии состоялся фестиваль духовной музыки, исполнителей мунаджатов, баитов, нашидов «Арт Мадхия». В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате.

Этому творческому состязанию уже двенадцатый год. В местный дом культуры одиннадцать лет съезжались представители со всей России, но в этом году участники Тюмени, Ульяновской области, Татарстана, Чувашии участвовали только дистанционно.

По условию фестиваля участники исполняют мунаджаты (религиозные песнопения), аяты из священного Корана, поют песни нашиды, посвященные историям из жизни пророков, историческим событиям. В этом году сделали мониторинг на читающих мунаджатах. Их в республике не так много, но они есть. Хорошо сохранились в Урмаево, Шыгырданах, Татарских Сугутах.

На онлайн мероприятии участвовали Глава Урмаевского поселения Минзаит Зайнуллин, председатель национально-культурной автономии татар г.Чебоксары Хайдар Сафиуллин, председатель национально-культурной автономии татар Чувашии, автор проекта Ферит Гибатдинов, мухтасиб Урмаевского мухтасибата, имам соборной мечети «Кара пулат» Фанис хазрат Сафиуллин, известный общественный деятель, предприниматель Рамис Хайртдинов, директор МБОУ «Чичканская ООШ» Алсу Гибатдинова, заслуженный артист Республики Татарстан Ильдус Шайдуллин, солисты народного ансамбля песни и танца «Мишар», детского фольклорного ансамбля «Тамчы», в их числе уважаемые аксакалы, имамы, женщины-абыстаи.

В отличие от других лет, в этом году фестиваль прошел в режиме онлайна, в трех павильонах шел репортаж Межрегионального фестиваля «Арт мадхия — 2020». Соблюдая все нормы осторожности в условиях пандемии, участники вышли в эфир, за один час смогли показать всего содержания фестиваля. По итогам мероприятия, все участники награждены дипломами оргкомитета фестиваля, и специальными праздничными подарками от спонсоров. Эфир фестиваля «Арт мадхия» в онлайне шел в инстаграмме, в последующие дни монтированная полная программа фестиваля «Арт мадхия» будет прикреплены вконтакте, в фейсбуке также на сайте автономии татар Чувашской Республики.

Приготовленный плов председателем общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» Феритым Гибатдиновым розданы жителям села Урмаево, также в качестве угощения участникам фестиваля «Арт-мадхия».