25 июля в селе Верхняя Корса Арского района открылась новая мечеть. В торжественной церемонии приняли участие главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, советник муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов, имам-мухтасиб Арского района Эмир хазрат Миннемуллин, руководитель Казанского высшего мусульманского медресе им.1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин, руководитель исполнительного комитета Арского района Ильшат Галимуллин, религиозные деятели и местные жители, а также меценат строительства мечети Ильгам Хисамиев.

До постройки новой мечети жители села совершали намаз в старинном здании медресе. Теперь же в новой мечети, получившей название “Ильдус”, есть тахаратхана и учебные классы.

На церемонии открытия главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев прочитал вагаз об испытаниях, посылаемых Всевышним Аллахом. Советник муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов вручил Благодарственные письма от имени муфтия тем, кто внес значимый вклад в строительство мечети.

“Мечети – дома Аллаха, находящиеся на земле. Кто любит Всевышнего, тот любит и его мечети. Поэтому нам необходимо стараться больше времени проводить в доме Всевышнего. В Коране говорится: “(Также скажи) что все мечети (места поклонения) принадлежат Аллаху. Не поклоняйтесь же никому, кроме Аллаха (72:18)”, – подчеркнул имам-мухтасиб Арского района Амир хазрат Миннемуллин.

Церемония завершилась чтением молитвы.

dumrt.ru