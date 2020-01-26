В селе Зай-Каратай пройдет краеведческая конференция по истории Юго-Восточного Татарстан

27 марта 2020 года (в пятницу) в старинном татарском селе Зай-Каратай Лениногорского района Республики Татарстан пройдет V-я Всероссийскаянаучно-практическая, историко-краеведческая конференция «Человек и природа в Лениногорском районе и Юго-Восточном Татарстане. Село Зай-Каратай и Шешминско-Зайская природно-географическая и историко-культурная зона: проблемы истории и культуры» («Первые межрегиональные Зай-Каратайские историко-краеведческие чтения»). Научный форум, который будет проходить на базе сельской школы, организуется в рамках проведения 100-летия образования Татарской АССР (1920-2020) и 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1945-2020) гг. и посвящается 65-летию основания города нефтяников Лениногорска (1955-2020) и 75-летию создания НГДУ «Лениногорскнефть», а также другим юбилейным датам, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся земляков-уроженцев Лениногорского района РТ и Юго-Восточного Татарстана.

В ходе конференции планируется обсуждение широкого спектра вопросов, связанных с изучением, сохранением, благоустройством музеефикаций и реальным использованием, в туристических целях и воспитанием молодого поколения в любви к родному краю, в рамках написания истории и определения стратегии развития татарских сел Татарстана и татарского мира в пределах РФ (См. подробно: информационное письмо – прилагается).

Основные организаторы конференции – Зай-Каратайская школа и руководство Лениногорского района РТ, Общество татарских краеведов РТ, Комитет по работе с краеведами Исполкома ВКТ при участии Всероссийской ассоциации «Татарские села России», Академии наук РТ, ведомств и общественных организаций Татарстана, Башкортостана и Самарской области.

В ходе конференции с участием известных ученых и специалистов, краеведов и учителей школ, музейных работников и сотрудников туристических структур, общественных деятелей, представителей СМИ и органов местной и региональной власти планируется обсуждение целого комплекса вопросов и проблем, связанных с изучением взаимосвязи человека и природы в историческом развитии, истории и культуры села Зай-Каратай и других населенных пунктов Шешминско-Зайской природно-географической и историко-культурной зоны в пределах Лениногорского района, Юго-Восточного Татарстана и сопредельных территорий Волго-Уралья, а также экологии, истории и культуры в системе учебно-воспитательной работы и развития музейно-краеведческой работы в рассматриваемом регионе. Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся земляков и жителей села Зай-Каратай и сел Юго-Восточного Татарстан.

По итогам конференции доклады и выступления будут опубликованы в научном сборнике и краеведческих журналах.

Добро пожаловать в село Зай-Каратай и Зай-Каратайскую школу!

Зай-Каратай-1- 1 2020 информационное письмо 1-1

По поручению Оргкомитета –

ответственные организаторы: директор Зай-Каратайской ООШ Лениногорского муниципального района РТ Л.Ш. Ахметова и председатель Общества татарских краеведов РТ А.А. Бурханов