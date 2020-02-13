В Семее прошла музыкальная встреча памяти выдающегося Мусы Джалиля

Традиционно в канун дня рождения Мусы Джалиля Прииртышский союз татар и башкир «Хак», г. Семей Республики Казахстан, проводит литературно-музыкальные встречи с молодежью, посвященные памяти выдающегося татарского поэта-антифашиста.

12 февраля в городской центральной библиотеке состоялась встреча со студентами колледжа радиотехники и связи. В ходе встречи студенты ознакомились с выставочной экспозицией, посвященной жизни и творчеству поэта, его борьбе с фашистскими захватчиками, борьбе за справедливость.

В исполнении народных ансамблей «Иртыш Моннары», «Исталек» прозвучали песни, авторами которых являются наши земляки – Евгений Титаев, композитор — Габдулхак Ахунжанов. Также в исполнении воспитанников Татарской школы искусств прозвучали татарские музыкальные композиции. Завуч Татарской школы искусств Латыпова Софья читала произведения поэта из цикла Моабитские тетради, был организован просмотр видеопрезентации о жизни и борьбе поэта.

В душе ребят остались незабываемые впечатления от мероприятия.