В Семее провели мероприятие «Памяти Фарида Яруллина»

Татарской школой искусств г. Семей Восточно-Казахстанской области в музее Ф.М. Достоевского проведено школьное мероприятие «Памяти Фарида Яруллина», приуроченное 75-летию мировой премьеры балета «Шурале». В год юбилея Великой Победы символично было вспомнить имя композитора, погибшего на войне.

Примером величайшей роли искусства, даже в самые тяжелые годы войны, стала постановка балета на сцене Татарского Государственного театра оперы и балета 12 марта 1945 года. За 75 лет балет обошел много стран мира и до сих пор пользуется живым интересом. С захватывающим сообщением о жизни, творчестве, гибели выдающегося татарского композитора выступил преподаватель школы Михаил Соснин. Учащиеся прониклись восхищением от просмотра шедевра татарского балета в постановках разных лет и театров