В Семее провели викторину памяти Салиха Сайдашева

В Татарской школе искусств города Семей Республики Казахстан состоялось воспитательное мероприятие — викторина «Салих Сайдашев». В рамках дистанционного обучения викторина проводилась онлайн. Предварительно был рекомендован семейный просмотр следующих фильмов: «Сайдаш», «Душа моя…Салих Сайдашев», «Мой город – Казань. Выпуск 70. Татарский композитор Салих Сайдашев».

Проведение викторины преследовало следующие цели: знакомство учащихся и их родителей с жизнью и творчеством первого профессионального татарского композитора, развитие познавательной активности учащихся.

Живой интерес вызвали у учащихся вопросы о детстве и становлении музыканта, о том, что нового Сайдашев внёс в музыку, за что нарком обороны Климентий Ворошилов вручил ему именные часы, какие тяжелые утраты в жизни постигли Сайдашева и о том такое «моң» для татар.

Победители викторины награждены грамотами.