В Семее провели воспитательное мероприятие «Армия, победившая фашизм»

21 февраля 2020 года в большом зале Дома дружбы г. Семей Восточно-Казахстанской области Ассоциацией «Прииртышский союз татар и башкир «Хак» проведено воспитательное мероприятие «Армия, победившая фашизм», посвященное 75-летней годовщине Великой Победы. В качестве зрителей были приглашены учащиеся СОШ №1. Гостями мероприятия были труженики тыла, ветераны труда, дети войны. Особую атмосферу создали звучавшие в фойе Дома дружбы, музыкальные композиции и песни военных лет в исполнении ансамбля баянистов «Ильгам» Городского дворца культуры.

С большим интересом учащиеся слушали сообщения о событиях времен Великой Отечественной войны, о подвиге казахстанцев — Героев Советского Союза, о героических путях 8-й и 30-й стрелковых дивизиий, сформированных на территории области, об огромной роли Казахстана в обеспечении фронта.

Трогательно прозвучали песни в исполнении учащихся Татарской школы искусств Алимбековой Лии и Хайбуллина Эрика, солистки народного фольклорно-этнографического ансамбля «Истәлек» Фаизовой Талиги, народного ансамбля песни и танца «Иртыш Моңнары» Городского дворца культуры. Победитель городского тура Республиканского конкурса «Юный музыкант» Даулетов Мейір исполнил произведение И.С. Баха 3-х голосная инвенция. Эмоциональный патриотический накал, переданный ведущей Латыповой С.С., заставил весь зал стоя исполнить песню День Победы.