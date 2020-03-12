В Серпухове чествовали женщин Татарского культурного центра

Международный женский день отметили женщины татарской диаспоры Серпухова. На праздник в ТЦ «Ока» все они пришли в красивых национальных костюмах и, конечно же, с вкуснейшими лакомствами национальной кухни. Добрые и искренние слова поздравлений звучали на этом мероприятии не только от мужчин, но и от приглашенных гостей, которых было немало, так как главная цель таких встреч — знакомство с традициями народов России.

Россия — страна многонациональная — именно эта основная мысль проходила через все торжество, которое было организовано Татарским культурным центром при поддержке местного религиозного объединения мусульман. И действительно, живем мы рядом друг с другом, а о традициях и культуре своих соседей ничего не знаем. Так что пора в корне менять эту ситуацию. Всех собравшихся поприветствовали имам городского округа Серпухов Абдухамид Хазрат Парсилаев, а также руководитель местной религиозной общины Мансур Юсупов.

— Это наши первые шаги, но пусть та энергия и любовь будут способствовать нашему объединению, — подчеркнул Мансур Гимбатович. — Да, у нас была единая страна, в которой мы жили дружно. И мне бы очень хотелось, чтобы наш город Серпухов стал хотя бы его маленькой моделью. Чтобы люди разных национальностей жили в дружбе и в согласии.

Только по официальным данным, в России зарегистрировано 193 национальности. И, конечно же, одними из самых многочисленных являются русские и татары. На протяжении нескольких столетий культура и история наших народов тесно переплетались, и Серпухов не был исключением. А еще в этот день звучали татарские песни и зажигательные танцевальные мелодии, так что грустить никому не пришлось.

serp.mk.ru