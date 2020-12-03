В шатре фонда «Ярдэм» прошёл благотворительный обед в честь декады инвалидов

2 декабря в рамках Декады инвалидов, которая стартовала в Казани 1-го декабря, в шатре фонда «Ярдэм» прошёл благотворительный обед для людей с ограниченными возможностями. На обед пришли представители различных обществ инвалидов – люди с нарушениями зрения, слуха, инвалиды-колясочники, люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП, члены общества инвалидов поселка Юдино.

Депутат Казанской городской Думы, директор реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм» Малика Гельмутдинова в своем приветственном слове поздравила общества инвалидов РТ с декадой людей с ограниченными возможностями.

«Наш благотворительный праздник проходит в преддверии международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря. Этот день объединяет всех людей с ограниченными возможностями. Это еще одна возможность обратить внимание общества на людей, имеющих слабое здоровье. Хотя этот день трудно назвать праздником, но это ваш день – сильных и целеустремленных людей, решивших начать жизнь заново» -, отметила Малика Гельмутдинова.

От имени гостей организаторов мероприятия поблагодарили руководитель Татарской организация общества слепых Владимир Федорин, председатель Казанской организации незрячих Алсу Ибрагимова, председатель общества глухих Татарстана Венера Гаулстон, председатель общества инвалидов поселка Юдино Татьяна Николаева, председатель общества инвалидов Кировского района Марат Кадыров, председатель общества инвалидов Приволжского района Юлия Азизова и другие. Для гостей благотворительного обеда был организован праздничный концерт с участием членов обществ инвалидов. Также каждый гость мероприятия смог получить продуктовый пакет, в рамках акции «Дорога жизни».

На благотворительном обеде в фонде «Ярдэм» инвалиды – люди с нарушениями зрения, слуха, инвалиды-колясочники, люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП благодарили фонд «Ярдэм» за ту заботу и тепло, любовь и уважение, поддержку, которую они здесь получили.

«Декада инвалидов – это напоминание о том, что среди нас живут особенные, не такие как все, люди. Напоминание о том, что мы должны быть терпимее, внимательнее к людям, которые не похожи на нас» -, отметил председатель Совета НИБФ «Ярдэм» Илдар Баязитов.

Стоит сказать, что в реабилитационном центре НИБФ «Ярдэм» реабилитационные курсы по проектам «Поддержим друг друга», «Видеть и слышать сердцем», «Говорящие руки», а также акция «Дорога жизни» благотворительного фонда «Ярдэм», в ходе которой осуществляется раздача нуждающимся продуктовых наборов и ланч-боксов, проходят за счет финансирования из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и за счет собственных средств НИБФ «Ярдэм».

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