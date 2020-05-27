В школах Челябинской области будет организовано обучение татарскому языку в рамках внеурочной деятельности

Конгресс татар Челябинской области предлагает носителям татарского языка и татарской культуры включиться в процесс по обучению татарскому языку, литературе, традициям учащихся с 1 по 9 класс посредством организации внеурочной деятельности в школах области.

С 2020-21 учебного года в каждой школе области появится такая возможность, так как будут направлены информационные письма и перечень программ с национальным компонентом, утвержденных Минобразования для реализации во внеурочной деятельности.

«Дорогие педагоги, учителя и воспитатели! Ваша готовность будет поддержана методически: состоится курсовая подготовка для учителей, обучающих татарскому языку и литературе, не имеющих специального лингвистического образования, а лишь только педагогическую специальность. Также приглашаем педагогов, вышедших на пенсию, но желающих попробовать себя во внеурочной работе с учащимися. Если данное сообщение вас заинтересовало и есть стойкое желание обучать детей родному языку, сообщите в Конгресс татар Челябинской области», — обращается Конгресс татар Челябинской области.