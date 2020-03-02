В школе имени Джалиля прошел Межрегиональный турнир по борьбе на поясах

В минувшие выходные в московской школе №1186 имени Мусы Джалиля прошел XIII традиционный Межрегиональный турнир по борьбе на поясах среди юношей.

Турнир посвятили памяти Героя Советского Союза Мусы Джалиля и 75-летию Великой Победы.

Гостей и участников поприветствовали заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, почетный президент Татарской автономии Москвы, первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов Расим Акчурин, руководитель Татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарит Фарисов, директор школы Роза Шакирова.

В соревнованиях приняли участие 120 борцов из различных российских регионов, а также московских школ (от 9 до 17 лет).

Эмиль Файзуллин по итогам турнира вручил памятные подарки и грамоты победителям двух специальных номинаций: «Воля к победе» — Марат Алимов и «Самый техничный борец» — Айрат Алиев.

Организовали ежегодное мероприятие администрация ГБОУ Школы №1186 имени Мусы Джалиля и судейская коллегия, утвержденная Федерацией борьбы на поясах города Москвы.

tatmsk.tatarstan.ru